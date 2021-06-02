Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Более 10 тысяч человек переедут по реновации на северо-западе Москвы
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: Более 10 тысяч человек переедут по реновации на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22 Карта всех событий

Более десяти тысяч человек начнут переселять по программе реновации на северо-западе Москвы до конца 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время программа реновации проходит в районе Митино, Северное Тушино и Хорошево-Мневники.

— В ближайшие три года в СЗАО планируется начать переселение по реновации 10,4 тысячи человек, которые сейчас проживают в 51 старом доме, — отметил Андрей Бочкарев.

В частности, с 31 мая начнется переселение москвичей, которые проживают по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22. Кроме того, в процессе переезда находятся жители четырех домов на Парковой улице.

Всего на северо-западе Москвы в программу реновации входит 431 дом. Общая площадь квартир составляет 1432,9 тысячи квадратных метров.

— В программе участвуют более 85 тысяч жителей округа. Для обеспечения волнового переселения на территории округа подобрано 26 «стартовых» площадок реновации мощностью более 600 тысяч квадратных метров, — уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что четырнадцать домов включены в программу реновации в столичном районе Митино.

Читайте также: Андрей Бочкарев сообщил о завершении проектирования ряда станций Троицкой линии метро

реновациястроительствоАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте