Андрей Бочкарев: Более 10 тысяч человек переедут по реновации на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22 Карта всех событий

Более десяти тысяч человек начнут переселять по программе реновации на северо-западе Москвы до конца 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время программа реновации проходит в районе Митино, Северное Тушино и Хорошево-Мневники.

— В ближайшие три года в СЗАО планируется начать переселение по реновации 10,4 тысячи человек, которые сейчас проживают в 51 старом доме, — отметил Андрей Бочкарев.

В частности, с 31 мая начнется переселение москвичей, которые проживают по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22. Кроме того, в процессе переезда находятся жители четырех домов на Парковой улице.

Всего на северо-западе Москвы в программу реновации входит 431 дом. Общая площадь квартир составляет 1432,9 тысячи квадратных метров.

— В программе участвуют более 85 тысяч жителей округа. Для обеспечения волнового переселения на территории округа подобрано 26 «стартовых» площадок реновации мощностью более 600 тысяч квадратных метров, — уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что четырнадцать домов включены в программу реновации в столичном районе Митино.

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