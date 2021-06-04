Тромбон, пять миллионов рублей и самокат: что забывают пассажиры в электричках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стало известно, какие самые необычные вещи забывают пассажиры пригородных электропоездов в транспорте. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассказала, что среди таких вещей за три весенних месяца были оставлены сумка с пятью миллионами рублей, музыкальный инструмент тромбон, новые кроссовки, несколько ноутбуков и детский самокат, который мужчина купил в подарок своему ребенку.

Как сообщает компания, чаще всего пассажиры забывают в салонах электричек головные уборы, зонты, портфели и пакеты. Более чем в двух третьих случаев вещи возвращаются хозяевам, отмечает перевозчик.

— ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда, — говорится на сайте компании.

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