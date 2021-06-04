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«Рыло!»: Ургант высмеял Собчак за критику цен на ПМЭФ
Фото: instagram/urgantcom

«Рыло!»: Ургант высмеял Собчак за критику цен на ПМЭФ

Виктория Федотова

Звезды

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант высмеял журналистку Ксению Собчак, которая пожаловалась на высокие цены в буфете Петербургского экономического форума.

— Она считает, что буфет — самое важное дискуссионное место. Но в этом году тут надо платить за место. Я процитирую Ксению Анатольевну: «Садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла!» С рыла. Видимо, Ксения долго не могла выбрать, что заказать: трюфели или желуди. Какое слово-то красивое — «рыло»! — заявил Ургант.

Он пошутил, что зря Собчак не использовала это слово в своей предвыборной кампании. Например: «подниму пенсии до 15 тысяч рублей на рыло».

— «Я достойна стать первым рылом государства». Мы не поверили, проверили столовую, нашли меню. Действительно — дорого. Там же еще алкоголь дорогой. Бутылка виски 900 тысяч рублей, но, с другой стороны, участвуют крупнейшие бизнесмены. Они заключают миллиардные сделки, не могут рассмотреть мелкие цифры. Вы заключили многомиллиардный контракт, приходите в столовую, а там суп за 150 рублей. Ну это унизительно, ребята, — отметил телеведущий.

Он пошутил, что бизнесменам приходится «мелко крошить евро в суп».

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