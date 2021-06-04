Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росреестр оформил первую новостройку по реновации в Бирюлеве Восточном
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Росреестр оформил первую новостройку по реновации в Бирюлеве Восточном

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Первый дом, построенный по программе реновации в Бирюлеве Восточном, поставили на кадастровый учет. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Новостройка находится по адресу улица Загорьевская, дом 2, корпус 1. Право собственности на первую квартиру в ней также зарегистрировали.

Игорь Майданов уточнил, что в доме расположились 108 квартир. Его общая площадь — около 12 тысяч квадратных метров.

— За все время действия программы управлением внесены сведения в реестр недвижимости о восьми домах на юге города общей площадью свыше 159 тысяч квадратных метров, из них о четырех новостройках — в этом году, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее еще 18 новостроек передали под переселение в СВАО Москвы.

Читайте также: Проекты домов по программе реновации представили на выставке в Москве

новостройкареновацияУправление Росреестра по Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте