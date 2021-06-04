Росреестр оформил первую новостройку по реновации в Бирюлеве Восточном

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Первый дом, построенный по программе реновации в Бирюлеве Восточном, поставили на кадастровый учет. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Новостройка находится по адресу улица Загорьевская, дом 2, корпус 1. Право собственности на первую квартиру в ней также зарегистрировали.

Игорь Майданов уточнил, что в доме расположились 108 квартир. Его общая площадь — около 12 тысяч квадратных метров.

— За все время действия программы управлением внесены сведения в реестр недвижимости о восьми домах на юге города общей площадью свыше 159 тысяч квадратных метров, из них о четырех новостройках — в этом году, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее еще 18 новостроек передали под переселение в СВАО Москвы.

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