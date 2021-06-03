Проекты домов по программе реновации представили на выставке в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

На выставке «АРХ Москва 2021» представили проекты концепций домов, которые могут быть построены по программе реновации. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Проекты представлены в рамках международного конкурса «Облик реновации», его главная задача — разработка привлекательного образа городской среды.

— Представленные решения рассматриваются в самых разных масштабах — от уровня микрорайона до деталей фасадной панели. Идентичность места задает основную палитру и стилистику, поэтому для каждого района была разработана уникальная визуальная среда, — передает слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова пресс-служба ведомства.

Выставка проходит с 3 по 6 июня в Гостином дворе. Для ее посещения требуется зарегистрироваться на портале мероприятия.

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