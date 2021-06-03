Северный речной вокзал в Москве наградили на премии AD Design Award 2021

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Премия AD Design Award 2021 прошла на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 июня.

— Это ежегодная награда, которую присуждают за лучший дизайн общественных пространств. Северный речной вокзал становится для нее площадкой уже в третий раз, — рассказали в ведомстве.

Так, в номинации «Городская среда» лауреатом стала обновленная набережная в Богородицке, в «Сохранении наследия» отметили Дом Наркомфина в столице, а в номинации «Офис» — шоурум и кафе Yaratam Design в Казани. Кроме того, в категории «Культура и образование» наградили московский кинотеатр «Художественный», а в номинации «Рестораны, бары и кафе» — ресторан Grecco в Санкт-Петербурге.

Еще один проект из Северной столицы — обновленные Фонарные бани — наградили в категории «Красота и здоровье». Северный речной вокзал в Москве стал лауреатом в специальной номинации «Открытие года» от MR Group, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что Северный речной вокзал принял более 60 тысяч человек с начала навигации.

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