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Северный речной вокзал в Москве наградили на премии AD Design Award 2021
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Северный речной вокзал в Москве наградили на премии AD Design Award 2021

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Премия AD Design Award 2021 прошла на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 июня.

— Это ежегодная награда, которую присуждают за лучший дизайн общественных пространств. Северный речной вокзал становится для нее площадкой уже в третий раз, — рассказали в ведомстве.

Так, в номинации «Городская среда» лауреатом стала обновленная набережная в Богородицке, в «Сохранении наследия» отметили Дом Наркомфина в столице, а в номинации «Офис» — шоурум и кафе Yaratam Design в Казани. Кроме того, в категории «Культура и образование» наградили московский кинотеатр «Художественный», а в номинации «Рестораны, бары и кафе» — ресторан Grecco в Санкт-Петербурге.

Еще один проект из Северной столицы — обновленные Фонарные бани — наградили в категории «Красота и здоровье». Северный речной вокзал в Москве стал лауреатом в специальной номинации «Открытие года» от MR Group, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что Северный речной вокзал принял более 60 тысяч человек с начала навигации.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Проект реновации района Богородское отмечен премией UDAD Award

Северный речной вокзалДепартамент транспорта Москвынаграждения и премии
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