Северный речной вокзал принял более 60 тысяч человек с начала навигации

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Северный речной вокзал с начала пассажирской навигации принял более 60 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 3 июня.

По данным диспетчерской службы Северного речного вокзала, с 24 апреля было зарегистрировано около 1,5 тысячи подходов судов круизных и прогулочных направлений.

— Основной трафик приходится на прогулочные маршруты: в выходные дни каждый час отправляется по пять теплоходов, — сказал заммэра.

Он напомнил, что в зоне ответственности вокзала находятся 17 причалов, которые могут принять одновременно 34 судна, сообщает Интерфакс.

Реконструкция Северного речного вокзала завершилась в сентябре прошлого года. Специалисты восстановили исторический вид здания, отремонтировали парковые скульптуры и причалы.

Ранее сообщалось, что в путешествие с Северного речного вокзала отправились более 26 тысяч пассажиров.

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