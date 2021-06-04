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Андрей Бочкарев рассказал о конкурсе проектов домов по реновации
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев рассказал о конкурсе проектов домов по реновации

Юлия Павлушова

Город

Победителей конкурса на разработку архитектурных решений для домов по реновации назову до конца июня. Об рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на открытии выставки «АРХ Москва» в пятницу, 4 июня.

Он уточнил, что жюри рассматривает свыше 100 заявок из 17 стран мира. Участники презентовали проекты жилых районов с уникальными стилевыми особенностями.

— Во второй этап конкурса прошли около 60 команд, в которых представлены, в том числе, архбюро с мировым именем, — сказал Андрей Бочкарёв.

Ранее проекты домов по программе реновации представили на выставке в Москве.

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