Андрей Бочкарев рассказал о конкурсе проектов домов по реновации

Фото: stroi.mos.ru

Победителей конкурса на разработку архитектурных решений для домов по реновации назову до конца июня. Об рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на открытии выставки «АРХ Москва» в пятницу, 4 июня.

Он уточнил, что жюри рассматривает свыше 100 заявок из 17 стран мира. Участники презентовали проекты жилых районов с уникальными стилевыми особенностями.

— Во второй этап конкурса прошли около 60 команд, в которых представлены, в том числе, архбюро с мировым именем, — сказал Андрей Бочкарёв.

Ранее проекты домов по программе реновации представили на выставке в Москве.

Читайте также: Три новостройки построят в Зеленограде по программе реновации