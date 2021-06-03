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Три новостройки построят в Зеленограде по программе реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Три новостройки построят в Зеленограде по программе реновации

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, к935с2 Карта всех событий

Три дома построят в Зеленограде по программе реновации. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новостройки будут находиться по адресам Солнечная аллея, владение 935, Солнечная аллея, владение 936, и Георгиевский проспект, владение 1936.

В целом на территории Зеленоградского округа в программу реновации входят 34 дома с семью тысячами жителей. Общая площадь нового жилья, введенного здесь в эксплуатацию, составит 300 тысяч квадратных метров.

Для начала переселения выбрали девять стартовых площадок. Таким образом, на первом этапе переедут почти пять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что квартиры по программе реновации в этом году получат жители 36 районов.

Читайте также: Дом по реновации в Восточном Измайлове начнут заселять в 2021 году

город Зеленоградреновациястроительство
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