Три новостройки построят в Зеленограде по программе реновации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, к935с2 Карта всех событий

Три дома построят в Зеленограде по программе реновации. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новостройки будут находиться по адресам Солнечная аллея, владение 935, Солнечная аллея, владение 936, и Георгиевский проспект, владение 1936.

В целом на территории Зеленоградского округа в программу реновации входят 34 дома с семью тысячами жителей. Общая площадь нового жилья, введенного здесь в эксплуатацию, составит 300 тысяч квадратных метров.

Для начала переселения выбрали девять стартовых площадок. Таким образом, на первом этапе переедут почти пять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что квартиры по программе реновации в этом году получат жители 36 районов.

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