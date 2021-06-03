Рафик Загрутдинов: Квартиры по программе реновации в этом году получат жители 36 районов

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве с начала года построено 24 дома по программе реновации. Всего за 2021-й в столице планируется ввести свыше 90 новостроек. Подробнее о планах на этот год и тех объектах, которые получат участники программы, в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, каковы планы по программе реновации на этот год? Сколько новостроек возвели с начала 2021-го?

— Программа реновации — уникальная программа, нигде в мире подобные социально ориентированные программы не реализуются. В то же время важно понимать, что строить новые жилые дома нам приходится не в чистом поле, а в густозаселенном мегаполисе. При этом в Москве уже привыкли к большим цифрам и рекордам, и нынешний год не станет исключением. В этом году мы планируем сдать свыше 90 домов — это более полутора миллиона квадратных метров. Комфортное жилье получат 38 тысяч горожан — цифра сопоставима с населением маленького городка. Часть новостроек, на сегодняшний момент их 24, уже готовы.

— Какой задел был создан для того, чтобы реализовать такие объемы за этот год?

— Задел с 2017 года создан хороший, в настоящее время в стадии строительства находятся 172 здания. Кроме того, мы ведем постоянный подбор стартовых площадок — территорий, где затем появятся новостройки по программе реновации. Так, совсем недавно перечень стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Таким образом, мы просчитываем все шаги, чтобы идти по графику. Благодаря долгосрочному планированию и закреплению в бюджете средств на три года, мы можем рассчитывать на планомерную реализацию программы реновации.

— Жители каких районов отметят в этом году новоселье?

— В этом году новые квартиры получат жители 36 районов из девяти административных округов. Например, на востоке столицы новоселье отметят жители из восьми районов, а на юго-западе — из шести. В новые квартиры в текущем году въедут и жители Мосрентгена — поселения, расположенного в Новой Москве.

— Какого качества получают квартиры новоселы?

— Нужно начать с того, что участники программы реновации получают квартиры с чистовой отделкой, которая соответствует стандартам программы, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. Остается только расставить мебель. Каждый квадратный метр проходит очень строгую и скрупулезную проверку. Осмотру и многоступенчатой оценке подвергается все: от дверной ручки и плинтуса до полной инженерной сети. Люди довольны, в основном за две–три недели мы успеваем переселить весь дом.

— Рафик Равилович, а что новоселы получают, помимо квартир?

— Начнем с того, что программа реновации подразумевает не просто обмен одних квадратных метров на другие. Мы стремимся создать комфорт на всех этапах. Уже в проектах новостроек заложена концепция так называемого умного дома. Она предусматривает возможность внедрения современных бытовых технологий: наличие в каждом доме систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации. Это то, что касается всего дома в целом. Далее —в каждой квартире на батареях устанавливают терморегулирующие клапаны. Они позволяют менять температуру в комнатах.

В новостройках нет стояков, а разводка коммуникаций идет по полу. Если вас начинает заливать сосед в три часа ночи, не нужно искать кого-то, чтобы перекрыть кран. Присутствует возможность дистанционного отключения стояков отопления, горячей и холодной воды, а также поэтажных коллекторов отопления. В случае аварии диспетчерская служба сможет быстро среагировать, отключить поврежденный носитель и избежать затопления.

Работают в новостройках и умные счетчики. При наличии счетчиков старого образца показания передаются индивидуально — от каждой квартиры по бумажке. Это вполне привычная для всех картина. В домах по программе реновации за вас это автоматические сделают умные счетчики. Не нужно никуда бегать с передачей показаний. Здесь есть и своего рода экономия. Так, если вы забыли передать показания, вам не посчитают по нормативам.

Обратите внимание: в новостройках при сдаче уже заложены сети для телевидения, телефонии и интернета, подведенные до каждой квартиры. Ранее их монтировали только до распределительного щитка лестничной площадки или коридора. Теперь при входе в свое жилье вы получаете щиток, где все сети заведены, нет торчащих проводов. Еще одно удобство — входные группы, домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. Из всего этого складывается комфорт человека, а значит, и его счастье.

— Как обустраивают площадки и дворы у новостроек?

— Реновация — это не только строительство жилья. Наши новоселы въезжают в дома с полностью благоустроенными дворами. В каждом из них оборудуют детские площадки и спортивные площадки для тренировок и занятий воркаутом, проводится благоустройство и озеленение. Хочу подчеркнуть, что городом согласовано 89 проектов планировки территорий, предусматривающих комплексное развитие микрорайонов. Мы обустраиваем площадки для отдыха и занятий спортом, создаем парковые пространства. В общей сложности в Москве запланировано благоустройство около 600 гектаров, а в таких районах, как Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский, будут сформированы новые рекреационные зоны. Благоустройство коснется и прибрежных территорий. Например, в районе Солнцево обустроят зону у реки Сетунь, в районе Измайлово обновят прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда. И таких примеров много.

— Что оно в себя включает?

— Представьте объемную модель микрорайона, включая его подземную часть, насыщенную коммуникациями. Начинаем с обновления изношенной инженерной инфраструктуры. Сетевые компании получают выгоду — меньше нужно ремонтировать сети, ведь они новые. На первыхэтажах новостроек будут расположены магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей, дома быта. Здесь могут располагаться и помещения Центров информирования населения и диспетчерских службЖКХ. А это уже дополнительные рабочие места в городе, значительное стимулирование к развитию малого и среднего бизнеса. Далее идет современный дом, в котором все предусмотрено для комфортной жизни человека. Вокруг — озелененные территории с современными архитектурными формами. Помимо этого, мы обновляем дороги рядом с новостройками, ставим удобные остановочные павильоны и оборудуем полосы для общественного транспорта. Так мы получаем совершенно новый микрорайон.

— Чем еще заняты первые этажи в домах, передаваемых по программе реновации?

— Мы стремимся сделать первые этажи удобными для всех. Поэтому в них существует свое зонирование для жильцов. Так, в вестибюле жилой части первых этажей размещаются колясочная, лифтовой холл, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, устанавливаются почтовые ящики.

— С «начинкой» и оснащением дома все понятно. Рафик Равилович, а какие дополнительные объекты получают новоселы? Могут ли они, к примеру, обратиться с просьбой построить новую школу, детский сад или поликлинику?

— Для жителей кварталов реновации создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Всего в наших планах при квартальной застройке возвести свыше 400 социальных объектов. Большая часть, около 270, отдадут для нужд образования, более 30 зданий построят для сферы здравоохранения по «Московскому стандарту +». Появятся также свыше 40 различных спортивных центров и более 50 объектов культуры и административного назначения, в том числе новые здания отделов внутренних дел. Строительство инфраструктуры позволит создать в кварталах реновации новую качественную городскую среду. Новоселы получат в шаговой доступности от своих домов все необходимые сервисы и услуги.

— А как решается проблема парковок во дворах?

— Жилые кварталы, построенные по программе реновации в Москве, обеспечиваются парковками трех видов: плоскостными, многоуровневыми, отдельно стоящими и (там, где это возможно) подземными. Это зависит от особенностей конкретного района, квартала и количества квартир. Парковки чаще всего обустраивают с внешней стороны домов, незначительную часть мест отдают внутри дворов. Там, где это возможно, площадки, отведенные под парковку, не будут асфальтироваться, их решено засеивать травой. Такой совет при формировании кварталов дают экологи и архитекторы-планировщики, которые выступают за появление дополнительных зеленых зон. Найдется место и для подземных паркингов. Удобно: на лифте вниз спустился прямо к своей машине. В пятиэтажках о таком и не мечтали. Да и во всем мире существует стандарт: во двор машины лучше не пускать, необходимо уважать интересы всех жителей. Появление разного рода парковок повышает безопасность внутридворовыхтерриторий, где часто гуляют дети, хотят спокойно проводить время москвичи старшего поколения. Представьте: ребенок ездит мимо машин на роликах, скейте или велосипеде. Такие увлечения могут быть небезопасны. Родителям приходится уходить от дома, искать парк рядом. А в кварталах по реновации такой проблемы нет: дворы закрыты от въезда автомобилей. Да и в целом в городе задан тренд на развитие общественного транспорта, именно поэтому мы прокладываем удобные дороги, формируем маршруты в современных микрорайонах, строим метро, шаговая доступность которого для горожан в ближайшие годы повысится до 90 процентов.

— Рафик Равилович, программа реновации—это не только строительство, это еще и снос. Как будут задействованы площадки после демонтажа полсотни пятиэтажек? Именно столько «хрущевок», согласно последним данным, уже ликвидировано.

— В Москве действует принцип волнового переселения. То есть в районе есть несколько сносимых пятиэтажек. Для их расселения готова новостройка. Но нужно переселять людей дальше. На месте снесенных домов чаще всего предусмотрено строительство современных новостроек. Все это закреплено в проектах планировки территорий. Кроме того, на месте демонтированных хрущевок проведем благоустройство, на освобожденных территориях появятся новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также детские сады, школы, спортивные центры, в отдельных районах пройдут дороги. Для этого мы формировали и изучали каждый квартал реновации. По каждому из них проходили публичные слушания, и появление новых объектов зависит от потребности конкретного микрорайона, от его интеграции с соседними территориями. Все районы должны получить гармоничное развитие и быть увязаны между собой. Это заложено не только программой реновации столичного жилфонда, но и другими госпрограммами, которые ежегодно реализует город. На сегодняшний день с момента старта программы демонтировано 50 ветхих домов.

— Планируете ли наращивать объемы вводимых площадей по программе реновации в последующие годы?

— После 2025 года объемы вырастут до трех миллионов квадратных метров ежегодно. Здесь важно не только утвердить эти самые «квадраты», но и учесть ситуацию на рынке: как будет формироваться стоимость стройматериалов, какая ситуация сложится на рынке труда в строительной индустрии, какие риски может нести подрядчик. Прочность столичного Стройкомплекса позволяет быть уверенными в том, что программа реновации пройдет строго по графику.

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