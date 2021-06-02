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Опоры временной эстакады начали возводить на Дмитровском шоссе
Фото: АГН Москва

Опоры временной эстакады начали возводить на Дмитровском шоссе

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Стартовали работы по устройству опор временной эстакады в районе реконструкции Дмитровского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

— В период реконструкции эстакада обеспечит пропускную способность Дмитровского шоссе по основному ходу, — отметил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что строители проводят буровые работы и перекладывают инженерные коммуникации.

Проект реконструкции старого путепровода предусматривает замену опор и пролетных строений. Работы планируют завершить к марту 2023 года. Длина обновленного путепровода превысит 300 метров. Он обеспечит движение транспорта по четырем полосам в каждом направлении.

Строители также реконструируют съезды между Дмитровским шоссе и Локомотивным проездом, а также улицами Валаамская и Линии Октябрьской железной дороги. На путепроводе установят грязезащитные и шумозащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, центральный и боковые барьерные ограждения, а также оборудуют тротуары, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что московскую улицу Верхние Поля расширят до шести полос в рамках строительства Южной рокады.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Пролетное строение эстакады СВХ установлено в районе станции Окружная

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