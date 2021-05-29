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Андрей Бочкарев: Пролетное строение эстакады СВХ установлено в районе станции Окружная
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Пролетное строение эстакады СВХ установлено в районе станции Окружная

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Надвижка металлоконструкций пролетного строения эстакады Северо-Восточной хорды (СХВ) в районе станции МЦК Окружная завершена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время на объекте продолжается демонтаж стапелей, а работы по надвижке все еще идут на двух точках эстакады. Ее участок проходит над железнодорожными путями Савеловского направления МЖД, над станцией МЦК Окружная и проезжей частью улично-дорожной сети. Протяженность всей трассы, пересекающей участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветки, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД, составляет почти 2382 метра.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на других участках эстакады ведутся бетонирование плиты дорожного полотна, гидроизоляция и монтаж металлических конструкций. Всего на СВХ планируют построить дороги общей протяженностью 17,9 километра.

В рамках проекта также построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33, в Сигнальном проезде. Таким образом, Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о начале реконструкции Симоновской набережной.

Читайте также: Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревМоскваАндрей Бочкарев
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