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Андрей Бочкарев сообщил о начале реконструкции Симоновской набережной
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев сообщил о начале реконструкции Симоновской набережной

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

В Москве началась реконструкция Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

— Всего предстоит построить и реконструировать более 1 километра дорог, построить подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать инженерные коммуникации, — заявил заммэра.

По его словам, на первом этапе работ специалисты создадут улично-дорожную сети на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточная. Работы этого этапа планируется завершить по истечении десяти месяцев.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, проектом предусматривает реконструкцию участка Симоновской набережной длиной 774 метра. Кроме того, на участке возведут остановки общественного транспорта.

В столице также планируется построить проектируемый проезд 1076, длина которого составит 104 метра, двухполосные съезды на Симоновскую набережную в сторону ТТК и в сторону центра и пешеходный переход.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о стартовых площадках реновации на месте сноса.

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руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревМоскваАндрей Бочкарев
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