Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 60 Карта всех событий
Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности. Об этом сообщили в Москомэкспертизе в пятницу, 28 мая.
— В рамках проекта запланировано оснащение путепровода на Алтуфьевском шоссе системами видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарной сигнализации и комплексом технических средств связи и передачи информации, — рассказали в ведомстве.
Путепровод был построен в 2001 году, добавили в Москомэкспертизе.
Ранее сообщалось, что пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная.
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