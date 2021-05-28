Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 60 Карта всех событий

Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности. Об этом сообщили в Москомэкспертизе в пятницу, 28 мая.

— В рамках проекта запланировано оснащение путепровода на Алтуфьевском шоссе системами видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарной сигнализации и комплексом технических средств связи и передачи информации, — рассказали в ведомстве.

Путепровод был построен в 2001 году, добавили в Москомэкспертизе.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная.

Читайте также: Реконструкцию четырех развязок на МКАД завершат до конца 2023 года

ремонтМоскомэкспертизапутепровод
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте