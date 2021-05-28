Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 60 Карта всех событий

Пешеходный путепровод на северо-востоке Москвы оснастят системой безопасности. Об этом сообщили в Москомэкспертизе в пятницу, 28 мая.

— В рамках проекта запланировано оснащение путепровода на Алтуфьевском шоссе системами видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарной сигнализации и комплексом технических средств связи и передачи информации, — рассказали в ведомстве.

Путепровод был построен в 2001 году, добавили в Москомэкспертизе.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная.

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