Андрей Бочкарев рассказал о стартовых площадках по реновации на месте сноса

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Стартовые площадки реновации на месте сноса старых домов позволят переселить четыре тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По программе реновации из 13 новых стартовых площадок площадью 248,2 тысячи квадратных метров семь находятся на месте демонтируемых домов. Они располагаются в Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах, — добавил заммэра.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с начала 2021 года в общей сложности были подобраны 42 дополнительные стартовые площадки размером 793 тысячи квадратных метров в девяти округах Москвы.

Уточняется, что с момента старта программы реновации под заселение были переданы 90 домов. В новостройки уже переехали более 30 тысяч участников программы, в процессе переезда еще более восьми тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Новые площадки расположены в 12 районах города, их площадь составит 248,2 тысячи квадратных метров. Новые квартиры на этих площадках смогут получить девять тысяч москвичей.

Читайте также: Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе