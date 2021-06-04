Понасенков захотел сделать из квартиры Соколова «музей завистливых идиотов»

Фото: ponasenkov.net

«Внимание, внимание! Для СМИ и всех моих друзей и врагов! Самая грандиозная победа в истории исторической науки», — так начал свой пост в Facebook публицист Евгений Понасенков. В нем он заявил о намерении открыть «исторический музей завистливых идиотов» в квартире печально известного историка Олега Соколова.

Савеловский районный суд города Москвы в четверг, 3 июня, вынес решение об отклонении иска осужденного доцента к Понасенкову. Соколов требовал признать, что публицист незаконно обвинил его в плагиате и краже научных концепций.

Ранее историк проиграл суд, где его обвиняли в плагиате книги Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года». После чего остался должен Понасенкову некую сумму денег, часть которых последнему регулярно переводят из пенсии Соколова.

Теперь публицист сообщает, что ему может достаться квартира осужденного доцента.

— Короче говоря, скоро заберу за эти долги его квартиру и сделаю исторический музей завистливых идиотов (отдельный угол посвящу самому расчленителю, таскавшему концепции), — пишет маэстро.

Также он весьма нелестно отозвался о «товарище Кропачеве» и поблагодарил РАН за «полную поддержку его позиции в экспертных заключениях».

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