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МЧС России выявило 439 тысяч нарушений пожарной безопасности в 2020 году
Фото: Сергей Шинов

МЧС России выявило 439 тысяч нарушений пожарной безопасности в 2020 году

Полина Долганова

Происшествия

Более 439 тысяч нарушений требований пожарной безопасности выявили в России за 2020 год. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так, в прошлом году надзорный орган провел свыше 94 тысяч проверок соблюдения требований безопасности.

— По их (проверок — прим. «ВМ») результатам устранено 369 тысяч нарушений пожарной безопасности, — заявил статс-секретарь.

Он также отметил, что выполнение предписаний пожарного надзора возросло до 80 процентов.

В 19 тысячах случаев прокуратура была проинформирована о нарушениях, пишет РИА Новости.

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