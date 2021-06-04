Подмосковье и Петербург вошли в топ-10 привлекательных для инвесторов регионов

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Список самых привлекательных российских регионов для инвесторов представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В десятку лучших вошли Подмосковье и Санкт-Петербург.

Лидирующее место занимает Москва, следом за ней идут Татарстан и Тюменская область. Как подчеркнула гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, уровень давления на предпринимателей становится все меньше: он снизился на 30 процентов в связи с пандемией коронавируса в стране. Такое происходит впервые за пять лет.

Подмосковье в представленном рейтинге заняло седьмую строчку. По словам первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, регион преодолел множество сложностей, поэтому итоговый результат для области ошеломителен.

— Просто Московская область оказалась в наиболее тяжелом положении, потому что она находится непосредственно рядом с Москвой. Больше миллиона человек ежедневно едут на работу в столицу, а во время пандемии все это было остановлено. Поэтому тот факт, что регион смог остаться в первой десятке, — это колоссальный успех, — рассказал Андрей Белоусов.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что особенное значение для области имеет умение сотрудничать, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Фото: Пресс-служба Госдумы

Следом за столичным регионом в рейтинге расположился Санкт-Петербург, а замыкает топ-10 Ленинградская область.

Как пояснил Андрей Белоусов, показатели замеряли практически в экстремальных условиях. В этом году был изменен формат предоставления результатов. Свыше половины российских регионов получили результаты, которые фиксировали незначительную разницу в итоговых показателях. В итоге комитет принял решение разделить места между субъектами, значения которых расположены в пределах статистической погрешности.

В ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание городского правительства, во время которого говорилось, что город на Неве находится в первой пятерке данного списка, отмечают «Невские новости».

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