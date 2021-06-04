«Любит нас обеих»: актриса Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Актриса Дарья Повереннова в интервью Надежде Стрелец рассказала о романе с актером Валерием Николаевым. Они вместе снимались в сериале «День рождения Буржуя» и были очень популярными артистами в 90-е. Пара встречалась два года, но актер ушел от Поверенновой к певице Татьяне Овсиенко.

— Он был очень «манким» и распространял мужские флюиды, если можно так сказать. Не попасть под его обаяние было невозможно, — отметила актриса.

По ее словам, у них были созависимые отношения, но она очень дорожила Николаевым и «создала идола, поставила его на пьедестал непонятно почему».

— Я не думаю, что он мной манипулировал осознанно. Я решила, что это уникальный человек, — пояснила Повереннова.

Она рассказала, как Николаев ушел от нее к Овсиенко:

— Я знала, что он приезжает со съемок. Пригласил в ресторан. А я уже знала, были отголоски, я думала, что там что-то есть. Он сказал, что появилась женщина в его жизни — Таня Овсиенко. Здорово. Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он сказал, что любит нас обеих. Я сказала, чтобы он отрубил хвост сразу, чем его пилить потихонечку. В логике психолога это классический ход абьюзера. Я бы назвала это трусостью, — считает собеседница.

Повереннова добавила, что лучше сделать больно один раз, чем оставлять надежду.

Читайте также: «Не дает забыть, кто я и откуда»: Гузеева рассказала, что не может выкинуть старые вещи