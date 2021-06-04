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«Не дает забыть кто я и откуда»: Гузеева рассказала о своих заветных предметах
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

«Не дает забыть кто я и откуда»: Гузеева рассказала о своих заветных предметах

Илья Ашуров

Звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что она хранит старые вещи, с которыми ей «тяжело расстаться». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

К публикации актриса добавила фотографию со старыми кастрюлями и ложками. Старая советская посуда, елочные игрушки и многое другое дороги Гузеевой и составляют часть ее памяти. Она не готова расстаться с этими вещами, несмотря на сторонние увещевания о том, что их давно пора выкинуть. Более того, телеведущая отыскивает подобные же предметы по всей стране.

— Это то, что меня согревает, лечит, успокаивает и не даёт забыть кто я и откуда. Благодарю Судьбу. А что рядом с вами через всю жизнь? — написала Гузеева.

В комментариях на заданный вопрос ответила актриса Алика Смехова. Она призналась, что и у нее есть заветные предметы хранения.

— Храню молочные зубы детей — никак не могу выбросить, — откликнулась Смехова.

Своими рассуждениями о предметах, которые проходят «через всю жизнь» поделились и подписчики Гузеевой.

«Детские рисунки храню своих детей. Много, много разных, красивых пуговиц»; «Не могу расстаться со старой советской мясорубкой, которую прикручивать к столешнице нужно»; «А я никогда не избавлюсь от вещей, которые остались от мамы: часы, шкатулки, посуда, бегония» — написали подписчики в комментариях к публикации.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о своей первой любви, которая была у нее еще в школе.

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старые вещиЛариса ГузееваИнстаграм
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