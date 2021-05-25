«Сказал, что выдернет мне ноги»: Лариса Гузеева поделилась воспоминаниями о первой любви

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своей первой любви, которая случилась еще в школе. Звезда призналась, что благодарна судьбе за то, что ее чувства оказались неразделенными и не имели продолжения.

По словам Гузевой, впервые романтические чувства захлестнули ее в восьмом классе. Ее предмет обожания по имени Юра учился классом старше, где классной руководительницей была мама телеведущей. Звезда призналась, что мальчик был необыкновенно красив. У него были длинные ресницы и золотистые волосы. Однако способностями к учебе Юра не отличался.

— Насколько он был красив, настолько был идиотом. Он не был даже троечником, — рассказала Гузеева.

Телеведущая вспомнила, что устраивала маме истерики, чтобы она поставила мальчику хотя бы четверку. На это учительница отвечала, что тот не обладает знаниями даже на двойку.

Гузеева отметила, что Юра не питал по отношению к ней ответных чувств.

— Я ему писала какие-то записки, письма. Однажды он поймал меня и сказал, что выдернет мне ноги, если я еще раз напишу такую глупость, — поделилась воспоминаниями звезда.

Знаменитость рассказала, что следующий раз встретилась с мальчиком спустя десять лет, когда окончила институт и даже приняла участие в съемках. Приехав домой на каникулы, она увидела в автобусе «что-то такое ужасное, с грязными волосами». Гузеева надеялась остаться незамеченной, однако ее бывший объект воздыхания ее увидел.

— Мы с ним вышли, купили портвейн, сели у дороги. Он сказал: «Какой я был дурак, женился бы на тебе, сейчас бы в Питере жил». А я думаю, как Господь все-таки правильно распоряжается нашей судьбой, будто пешки расставляет в правильном порядке, цитирует ведущую «Давай поженимся» издание «Собеседник».

Ранее Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о детстве.

Читайте также: Сябитова раскрыла секреты съемок «Давай поженимся!»