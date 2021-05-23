Сябитова раскрыла секреты съемок «Давай поженимся!»

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала подробности о съемках передачи.

По словам телесвахи, съемки программы длятся около трех часов. Ежедневно записывается по четыре программы. Так, ведущие знакомятся с 76 героями за день.

— Большинство из вас меня спрашивает: «А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?» Дорогие мои. Не помню, — призналась Сябитова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что часто забывает имена даже тех участников, которые сидят прямо перед ней. Именно поэтому во время съемочного процесса ведущая использует специальные шпаргалки с личной информацией об участниках.

Ранее еще одна ведущая программы актриса Лариса Гузеева поделилась с поклонниками воспоминаниями из детства.

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