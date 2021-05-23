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Звезда «Великолепного века» показала себя без макияжа
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда «Великолепного века» показала себя без макияжа

Полина Долганова

Звезды

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала лицо без капли косметики. Публикацию девушка разместила в своем Istagram Stories.

На снимке актриса держит на руках свою младшую дочь Лили Кои.

— Любовная медитация, — подписала фотографию звезда, а также сопроводила снимок эмодзи в виде сердечка.

Звезда «Великолепного века» показала себя без макияжаФото: Instagram/meryemuzerlimeryem

Ранее продюсер Яна Рудковская впервые показала лицо семимесячного сына.

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