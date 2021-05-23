Звезда «Великолепного века» показала себя без макияжа
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала лицо без капли косметики. Публикацию девушка разместила в своем Istagram Stories.
На снимке актриса держит на руках свою младшую дочь Лили Кои.
— Любовная медитация, — подписала фотографию звезда, а также сопроводила снимок эмодзи в виде сердечка.
Ранее продюсер Яна Рудковская впервые показала лицо семимесячного сына.
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