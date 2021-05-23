«Невозможно глаз оторвать»: Лопырева посетила с мужем Александринский театр
Модель Виктория Лопырева в компании супруга, первого заместителя председателя правительства Республики Коми, Игоря Булатова посетила Александринский театр в Санкт-Петербурге. Она опубликовала фото с мероприятия в личном микроблоге.
Знаменитость предстала в свете в элегантном твидовом жакете оттенка кофе.
Перед показом спектакля «Преступление и наказание» специально для звездных супругов директор заведения Сергей Емельянов провел экскурсию по всему зданию.
— Царская ложа на исторической сцене просто великолепна. Сразу представила, как во времена царя театр иллюминировали свечами, — написала Лопырева в Instagram.
Поклонники оценили снимок и отметили, что модель прекрасно выглядит.
«Очень красивые»; «Невозможно глаз оторвать»; «Красивая», — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Виктория Лопырева рассказала подписчикам, как бороться с негативным мнением.
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