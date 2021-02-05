«Трудно поверить»: Лопырева поделилась фотографией подросшего сына

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Фотомодель Виктория Лопырева поздравила своего сына с днем рождения, выложив на странице в Instagram-аккаунте совместную фотографию с ним.

— Мой ребенок, моя любовь, моя жизнь... Моему Марку Лео сегодня 2 года! Трудно поверить, что я сделала это! Будь счастлив, малыш, и мы всегда будем рядом с тобой! — подписала модель свой фотоснимок.

Виктория Лопырева родила сына Марка Лионеля от супруга Игоря Булатова. Для пары это первый ребенок, несмотря на предыдущие браки.

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