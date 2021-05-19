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«Копия мамы»: Рудковская впервые показала лицо семимесячного сына
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

«Копия мамы»: Рудковская впервые показала лицо семимесячного сына

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская наслаждается материнством. Она часто публикует фото с младшим сыном Арсением на своей странице в соцсети Instagram, но до сих пор она предпочитала не показывать лица малыша. Однако 19 мая продюсер запечатлела на камеру, как мальчик сидит на специальном стуле и играет с карманной собакой. При этом знаменитость показала лицо сына, хоть и в профиль.

— Ох уж эта Фифа, — написала Рудковская под постом.

Поклонники сразу же начали обсуждать внешность мальчика. Многие заметили, что он похож на маму.

«Какой сладкий малышонок, прелесть! На мамочку красавицу похож вроде»; «Ну, сынулька — копия мама»; «Гномик второй, на маму вроде больше похож. Хорошенький», — написали фолловеры.

Напомним, сын Арсений родился 25 сентября 2020 года в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Для его рождения супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

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Яна Рудковскаясынлицо
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