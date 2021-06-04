СМИ: Японские спонсоры просят перенести Олимпиаду в Токио на несколько месяцев

Фото: instagram.com/tokyo2020

Японские компании — спонсоры Олимпийских игр в Токио обратились к организаторам с просьбой о переносе события на несколько месяцев. Сделать это необходимо, чтобы больше людей смогли посетить спортивные мероприятия, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Представители японских компаний оказались в сложной ситуации: заболеваемость COVID-19 в стране остается высокой, вакцину получили только 11 процентов населения, а на организацию Олимпиады 47 компаниями уже потрачено более трех миллиардов долларов.

Как сообщает издание, более 80 процентов японцев, участвовавших в социологических опросах на данную тему, выступают за перенос или отмену спортивного мероприятия.

— Я не думаю, что наше предложение повлияет на организаторов, поскольку они, кажется, полны решимости начать соревнования 24 июля. Однако, с нашей точки зрения, имеет смысл провести Олимпиаду тогда, когда больше людей будет вакцинировано, погода станет более прохладной и, возможно, японцы станут меньше противиться проведению мероприятия, — заявляет топ-менеджер одной из компаний-спонсоров.

Организаторы Олимпийских игр сообщили, что решение о допуске зрителей на трибуны будет озвучено в последний момент. Есть вероятность, что это произойдет 24 июня. Отмечается, что многие компании рассчитывали на наличие зрителей: их рекламные и прочие акции во многом предполагали взаимодействие с ними.

Также, по сообщениям источников FT, спонсоры считают, что деньги, выделенные на Олимпиаду, потрачены напрасно, а присутствие зрителей на трибунах позволит хоть как-то компенсировать расходы.

— Если бы Олимпиада началась на пару месяцев позднее, гораздо больше людей было бы вакцинировано, неопределенность была бы ниже, и мы как спонсоры мероприятия рассмотрели бы возможность вложения дополнительных средств, — заявляет один из источников.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

Читайте также: Японские эпидемиологи оценят риски проведения Олимпиады до 20 июня