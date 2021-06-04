Японские эпидемиологи оценят риски проведения Олимпиады до 20 июня

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Японский правительственный экспертный совет по противодействию эпидемиологическим заболеваниям даст заключение о рисках проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио до 20 июня. Об этом в пятницу, 4 июня, в ходе слушаний в парламенте сообщил глава совета Сигэру Оми.

По его словам, для проведения спортивных мероприятий в стране необходимо сократить риски до минимума. Основной вопрос, по мнению Оми, заключается в возможности сдержать интенсивность передвижения людей во время Олимпиады.

— Для этого необходимо понимание правительства и организационного комитета Олимпийских игр, — цитирует специалиста телеканал NHK.

Он также добавил, что по истечении срока действия режима чрезвычайной ситуации в Токио и других префектурах — 20 июня — возглавляемый им комитет обнародует предложение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии COVID-19и должна состояться с 23 июля по 8 августа.

Ранее тысячи волонтеров отказались от работы на спортивном мероприятии из-за ситуации с коронавирусом и также по причине отставки главы оргкомитета Олимпийских игр Есиро Мори. Он был снят с должности после скандала из-за ряда высказываний. Изначально в Играх должны были участвовать 80 тысяч волонтеров.

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