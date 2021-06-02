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Тысячи волонтеров отказались от работы на Олимпиаде в Токио
Фото: Pixabay

Тысячи волонтеров отказались от работы на Олимпиаде в Токио

Юлия Павлушова

В мире

Почти 10 тысяч волонтеров решили не участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом в среду, 2 июня, сообщает телеканал NHK.

Причинами для отказов активистов стали ситуация с коронавирусом и также отставка главы оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори. Он был снят с должности после скандала из-за ряда высказываний.

Изначально в Олимпийский играх должны были участвовать 80 тысяч волонтеров. Оргкомитет собирается решить проблему с «нехваткой кадров», предложив некоторым активистам участвовать и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде.

Ранее вакцинация от коронавируса участников Олимпиады началась в Японии.

Читайте также: Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал отменить соревнования

олимпиадаволонтерыТокио
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