Тысячи волонтеров отказались от работы на Олимпиаде в Токио

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Почти 10 тысяч волонтеров решили не участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом в среду, 2 июня, сообщает телеканал NHK.

Причинами для отказов активистов стали ситуация с коронавирусом и также отставка главы оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори. Он был снят с должности после скандала из-за ряда высказываний.

Изначально в Олимпийский играх должны были участвовать 80 тысяч волонтеров. Оргкомитет собирается решить проблему с «нехваткой кадров», предложив некоторым активистам участвовать и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде.

Ранее вакцинация от коронавируса участников Олимпиады началась в Японии.

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