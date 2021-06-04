Стоматолог рассказала, к чему приводит пренебрежение чистотой полости рта

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Международный день борьбы с кариесом ежегодно отмечается 4 июня. Стоматолог-терапевт Лариса Толмачева рассказала, к каким серьезным проблемам может привести игнорирование несложных правил чистки зубов.

По ее словам, зубная эмаль считается самой твердой тканью человеческого тела, однако бактерии за длительное время могут пробить брешь в этом природном «щите». Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кариес диагностируется у 60-90 процентов школьников, а также в 100 процентов взрослого населения. Обычно он развивается не только из-за того, что человек не должным образом ухаживает за полостью рта, а еще из-за пищевых привычек человека. Большинство людей любят налегать на сладенькое.

— Число бактерий, что расположены на слизистой рта человека, можно сопоставить с населением Земли. Это естественно. Однако постоянно увеличивающееся потребление сахара, сладких продуктов и напитков, а также продуктов со скрытыми сахарами положительно влияют на постепенное повреждение зубной эмали, — объяснила стоматолог.

По ее словам, большое количество сахара находится в кетчупе, сухих завтраках, ароматизированных продуктах, выпечке, конфетах, газированных напитках, отмечает Nation News. При взаимодействии с частицами данных продуктов бактерии образуют кислоту, которая при длительном воздействии разрушает зубную эмаль.

Желательно чистить зубы после каждого приема пищи. При этом большинство людей часто игнорируют зубную пасту и щетку в вечерние часы. Большинство людей не пользуются зубной нитью, которая позволяет убрать до 35 процентов загрязнений между зубами, а также уменьшить риск развития серьезных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

По словам врача, согласно статистике, кариес занимает второе место после простуды. Учеными доказано, что зубной налет – небезопасная субстанция. Микроорганизмы, что присутствуют на нем, зачастую могут вызывать локальные и системные инфекции.

На фоне этого употребление алкоголя и курения усугубляют ситуацию. В совокупности все это может привести к развитию онкологических заболеваний.

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