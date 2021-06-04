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Звезда «Бригады» рассказала о «семейном проклятии»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Звезда «Бригады» рассказала о «семейном проклятии»

Виктория Федотова

Звезды

Звезда сериала «Бригада» актриса Дарья Повереннова рассказала историю о «семейном проклятии», когда ее мама повторила судьбу бабушки, а актриса — судьбу матери. Дед актрисы ушел от ее бабушки к советской актрисе Кларе Лучко, потом мать актрисы рассталась с отцом, когда будущей артистке было семь лет.

Повереннова дважды была в созависимых отношениях, а после разрыва с актером Валерием Николаевым у нее два года была депрессия. Она заявила, что мать до сих пор не может отпустить ее отца, но у нее другой подход к расставаниям.

— И до сих пор переживает, и обида до сих пор в ней живет. Я этого не очень понимаю — я стараюсь отпускать. Несмотря на то, что было тяжело и больно, тебя предают. Становится тяжело, но если это постоянно держать в себе, тащить этот груз, будет еще тяжелее, — сообщила артистка в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Впервые «семейным проклятием» историю Поверенновой назвали в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». По словам артистки и бабушка, и мама очень тяжело переживали расставания со своими любимыми мужчинами.

Читайте также: «Любит нас обеих»: актриса Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко

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