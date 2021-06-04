Экофестиваль «Горизонт» пройдет в Москвариуме

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ приглашает горожан с 5 июня по 4 июля посетить большой экофестиваль «Горизонт». Здесь можно услышать лекции экологов, увидеть научные шоу, принять участие в игровых программах и мастер-классах.

Каждая новая неделя фестиваля посвящена специальной теме. Так, старт программам даст неделя, посвященная экологичному образу жизни и просвещению. Ее участники узнают об основах экологичного образа жизни и научатся простым поступкам, которыми каждый может поддержать окружающую среду.

Неделя, посвященная индустрии моды, пройдет с 14 по 20 июня. Вместе со стилистами и экологами ее посетители узнают, как сделать свой гардероб более экологичным.

С 21 по 27 июня пройдет неделя, посвященная эко-бизнесу и профессиональному подходу к повторному использованию вещей.

А завершит фестиваль с 28 июня по 4 июля Неделя творческого осмысления мусора как арт-объекта, на которой можно узнать, как поймать мусор в океане и сделать из него произведение искусства. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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