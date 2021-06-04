Еврейский музей пригласил москвичей на день открытых дверей
Еврейский музей и центр толерантности 7 июня приглашает москвичей и гостей города на день открытых дверей.
Вниманию посетителей будут представлены основная экспозиция и выставка «Маленькое искусство».
Обзорные экскурсии по основной экспозиции начнутся в 14:30 и в 19:30, по выставке «Маленькое искусство» - в 15:00 и 20:00.
Посетить музей можно по бесплатным билетам, сообщается на сайте организации.
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