Еврейский музей пригласил москвичей на день открытых дверей

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 7 июня приглашает москвичей и гостей города на день открытых дверей.

Вниманию посетителей будут представлены основная экспозиция и выставка «Маленькое искусство».

Обзорные экскурсии по основной экспозиции начнутся в 14:30 и в 19:30, по выставке «Маленькое искусство» - в 15:00 и 20:00.

Посетить музей можно по бесплатным билетам, сообщается на сайте организации.

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