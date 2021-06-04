Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еврейский музей пригласил москвичей на день открытых дверей
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Еврейский музей пригласил москвичей на день открытых дверей

Ольга Маркова

Культура

Еврейский музей и центр толерантности 7 июня приглашает москвичей и гостей города на день открытых дверей.

Вниманию посетителей будут представлены основная экспозиция и выставка «Маленькое искусство».

Обзорные экскурсии по основной экспозиции начнутся в 14:30 и в 19:30, по выставке «Маленькое искусство» - в 15:00 и 20:00.

Посетить музей можно по бесплатным билетам, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Выставка-фестиваль «Каскад. Слишком много свободы» откроется в Музее Москвы

День открытых двереймузейэкскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте