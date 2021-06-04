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Выставка-фестиваль «Каскад. Слишком много свободы» откроется в Музее Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка-фестиваль «Каскад. Слишком много свободы» откроется в Музее Москвы

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы и Центр Вознесенского приглашают горожан и гостей столицы на выставку-фестиваль подросткового творчества «Каскад. Слишком много свободы».

Посетители музея увидят более сотни реализованных проектов: инсталляции, перформансы, видеоарт, мультфильмы, графику, аудиозаписи.

Гостям Центра Вознесенского с 11 июня презентуют выставку «Вовремя быть». Это результат работы двух творческих лабораторий: курса «Поэзия? Круто!» и резиденции в Музее Москвы. Здесь будут представлены арт-объекты, скульптуры, инсталляции, перформансы и видео.

Свои работы покажут молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет, которые на протяжении девяти месяцев трудились над созданием проектов вместе с художниками и кураторами. Они исследовали окружающую действительность, искали внутренние запросы и вызовы, учились проходить путь от идеи до реализации.

Выставка открыта с 8 июня по 11 июля.

Вход на выставку для людей младше 21 года — бесплатный, сообщается на сайте музея.

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