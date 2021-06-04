Дом-музей Щепкина позвал москвичей в «Путешествие по картам сказок»

Фото: Красная шапочка, 1977 год

Дом-музей М. С. Щепкина 5 июня приглашает юных горожан и их родителей в «Путешествие по картам сказок Андерсена, Перро, Киплинга и Чуковского».

Участникам занятия предстоит сделать неожиданное открытие — герои всех сказок живут в одном мире, нанесенном на карту. О картах сказок и расскажут в музее, а также покажут их, чтобы подробно рассмотреть и изучить.

На мастер-классе ребята смогут сочинить собственную сказку и нарисуют карту своего волшебного мира.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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