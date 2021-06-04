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Психолог Лабковский объяснил, почему желание заработать много денег — нездоровое
Фото: Youtube / А поговорить?

Психолог Лабковский объяснил, почему желание заработать много денег — нездоровое

Виктория Федотова

Общество

Психолог Михаил Лабковский объяснил, что желание внезапно разбогатеть — нездоровое. В интервью Софико Шеварднадзе он заявил, что если человек проснулся с желанием зарабатывать гораздо больше, то нужно смотреть на причину этого желания.

— Я спрашиваю тебя, почему? Мы еще часа два проговорим, и выяснится, что это из-за страха остаться без денег. Это не просто желание, это бессознательный страх, что вы рожаете ребенка, ответственность повышается, и страх приводит к мыслям, а как бы заработать столько денег, чтобы больше об этом не думать, — заявил психолог.

По его словам, такое желание ненормальное и продиктовано страхом и тревогой.

— То, что вы дергаетесь, никак не влияет на ваш заработок. Потом дети вырастут, будут кормить, иначе зачем вы их рожали. Но это нездоровое желание, — подытожил Лабковский.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Просто о сложном».

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