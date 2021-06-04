Психолог рассказал, что о человеке могут рассказать его болезни

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Слово «болезнь» у многих людей вызывает негативные ассоциации. Они бывают разные и сопровождаются плохим самочувствием, отсутствием физических и душевных сил. О психосоматических расстройствах и том, какой скрытый смысл может скрываться за недомоганием, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Надежда Павлова.

Давайте вспомним некоторые известные всем факты из жизни знаменитых людей. Например, легендарный композитор Бетховен был глухим, многие из его творений были созданы после потери слуха. Дарья Донцова, известная писательница, начала писать детективы, когда ей был поставлен страшный диагноз.

Приведу несколько реальных примеров из моей практики работы психологом.

Мужчина с детства страдает хроническим заболеванием – бронхиальной астмой. Существует достаточно долгий период ремиссии, однако обострение наступает всегда, когда ему необходимо принимать жизненно важные решения. Болезнь для него – оправданный способ ухода от стрессовой ситуации.

Клиентка, часто болеющая простудными заболеваниями, в ходе психологической работы понимает, что огромную заботу, любовь, внимание мужа получает только тогда, когда она именно болеет, тогда как в другие периоды их совместной жизни он ее не замечает.

Мама маленькой девочки рассказывает, что ее ребенок часто болеет, но при этом говорит, что она в душе радуется, так как может на законных основаниях взять на это время больничный по уходу за ребенком на своей напряженной работе. Это дает ей возможность отдохнуть и набраться сил.

Женщина, 60 лет, целый месяц находилась в палате интенсивной терапии с большим процентом поражения легких в результате Covid-19. После нормализации состояния сказала: «За этот месяц вся жизнь предстала перед глазами, я многое поняла и хочу многое изменить и обязательно это сделаю!Может прозвучать странно, но спасибо болезни! По-другому я бы этого не поняла!»

Другая клиентка борется с онкологией много лет: постоянные химиотерапии, операции, препараты, больницы. Близкие ее постоянно поддерживают, это помогает ей не сдаваться, не падать духом, но в ходе психотерапевтической работы она признается, что не может себя простить за поступок, который совершила много лет назад. Испытывая чувство вины, считает, что она заслужила свой страшный диагноз и болезнь выступает своеобразным наказанием.

Вот еще один пример: ко мне за психологической консультацией обратился мужчина с сыном-подростком 15 лет с запросом о нежелании ребенка посещать школу. Ситуация в следующем: когда подросток приходит в школу, у него резко поднимается артериальное давление, становится плохо, словно сейчас будет сердечный приступ. Педагоги вызывают скорую помощь, при таких показателях школьника везут в больницу, вызывают родителей. В больнице врачи недоумевают: зачем привозить здорового ребенка, все показатели в норме. Сам подросток не может описать, почему это происходит, и сильнее переживает, обвиняемый родителями, которые заявляют, что им приходится срываться с работы из-за его притворства. В процессе работы выяснилось, что за таким физическим состоянием стоял внутренний неосознаваемый протест против авторитарного стиля родительского воспитания. С раннего детства ему говорили и указывали, что надо делать и как.

Да, конечно, испытывать физическое недомогание, боль вследствие какой-либо болезни – это бесспорно плохо, но многие клиенты говорят, что испытывать физическую боль легче, чем невыносимую душевную.

За любой болезнью может стоять скрытый смысл, выгода, какая-то неудовлетворенная потребность.

Человек получает заботу, тепло окружающих, любовь, поддержку. Болезнь дает «временной ресурс», передышку, или это способ сбежать от принятия трудного решения. Для некоторых выздоровление после тяжелой болезни – это шанс начать жизнь заново, с чистого листа, переосмыслить себя как личность. Болезнь может даже выступать как своеобразный способ самонаказания.

Но, как правило, мы этого не замечаем, не понимаем или не задумываемся. Чаще начинаем еще больше злиться, возмущаться, раздражаться от своего физического недомогания, что может приводить к усугублению состояния. Но, может быть, надо остановиться и задать себе вопрос: а какие плюсы моего заболевания, что дает мне моя болезнь, что я от нее получаю?

Физические заболевания органов тела лечат врачи, но помочь разобраться в психологических первопричинах состояния клиента, осознать, что за этим может прятаться, – задача психологов. В столице на бесплатную консультацию к психологу можно записаться в одно из подразделений Московской службы психологической помощи населению www.msph.ru. Если ситуация требует срочной помощи психолога, можно написать в круглосуточный чат или позвонить на телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 (495) 051 -с мобильного). Специалисты столичных семейных центров также всегда готовы оказать компетентную психологическую помощь.

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