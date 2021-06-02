Укрепляем связь с подростком на каникулах: пять идей для родителей подростка

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Ни для кого не секрет, что подростковый возраст — сложный. Детям хочется больше свободы, но при этом они по-прежнему нуждаются в родительской поддержке и понимании. Как укрепить отношения с подростком, не нарушая границ его личного пространства? Вот несколько идей на лето от педагога-психолога Городского психолого-педагогического центра Москвы Натальи Паршиной.

Разрешите некоторые эксперименты

Подросток активно изучает себя, социум и свое место в жизни, поэтому в этот период характерно стремление к экспериментам, например, с внешностью и в стиле одежды. Определите, с какими экспериментами вы как родитель готовы согласиться. Нет ничего непоправимого в перекрашенных волосах или рваных джинсах и ничего страшного в ночевках у друзей. Вы не можете контролировать своего ребенка ежесекундно, поэтому стройте отношения на доверии и учитывайте пожелания обеих сторон.

Попросите у ребенка совета

В стандартной модели детско-родительских отношений подразумевается, что родитель — наставник, носитель «истины», который передает младшему поколению опыт и помогает ориентироваться в мире. Эта модель отлично работает с детьми младшего возраста, а к подростковому периоду ребята учатся формировать и отстаивать свое мнение, которое не всегда совпадает с родительским. Постарайтесь показать, что мнение ребенка важно и к нему тоже прислушиваются. Как? Попросите подростка дать вам совет. По поводу прически, решения конфликтной ситуации с другом, выбора фильма или чего-то еще. Ребенок поймет, что его мнение ценно, а это прямая дорога к общению на равных.

Дайте личное пространство

Очень часто от родителей можно услышать, что ребенок в подростковом возрасте «отдалился», «не идет на контакт». Это нормально: у подростка могут быть свои переживания, плохое настроение, он может быть расстроен и хочет побыть один — периодически предоставляйте ему эту возможность. Иногда лучшее, что может сделать родитель для ребенка в выходной день, — вкусно накормить и не докучать лишними вопросами. Зато на следующий день «взамен» получить отличный семейный завтрак с хорошим настроением всех членов семьи.

Перестаньте критиковать

Примите участие в персональном «челлендже»: постарайтесь на время каникул полностью отказаться от критики и резких субъективных высказываний. Если вам не нравится, что ребенок слушает определенную музыку, часто сидит в телефоне или ноутбуке, засиживается за сериалами допоздна — обойдитесь без выяснения отношений. Поверьте, вы можете доносить свою позицию более мягкими и компромиссными способами.

Ищите точки соприкосновения

Какими бы разными ни были люди, всегда можно найти моменты, в которых их интересы пересекаются — это касается не только фильмов и музыки. Постарайтесь найти что-то общее: если это любовь к животным — съездите в питомник или покатайтесь на лошадях, тихие игры — опробуйте новую настольную игру, спорт — устройте вечернюю пробежку по парку.

Есть вариант и для развлечений онлайн — Городской психолого-педагогический центр бесплатно организует летние смены «Лето с ГППЦ» для подростков.

Словом, вариантов масса. Осталось только выбрать наиболее подходящий.

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