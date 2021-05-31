Границы познания: почему, расширяя кругозор, можно добиться больших успехов

Фото: dszn.ru/ Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян признали необходимость дополнительного обучения. Среди главных причин респонденты назвали потребность в повышении профессиональных навыков. При этом социологи отмечают снижение общего уровня знаний и кругозора граждан нашей страны, что, по мнению экспертов, скоро станет серьезным препятствием для успешной карьеры.

Уже никто не спорит с тем, что в наш прогрессивный век базовых знаний, полученных в школе, техникуме, колледже или вузе, категорически не хватит на всю оставшуюся жизнь. Чтобы шагать в ногу со временем, сохраняя профессиональную успешность, учиться нужно постоянно, утверждают эксперты из разных стран мира. А по прогнозам российских ученых, к 2060 году средняя продолжительность получения среднего и высшего образования в нашей стране может составить 20 лет.

— Это вызвано прежде всего социально-экономическими причинами, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Растет продолжительность жизни, увеличен возраст выхода на пенсию. Одновременно с этим на рынке труда постоянно повышаются требования к профессионализму и квалификации. А угнаться за инновационными технологиями сложно, отсюда и вполне логичный запрос общества на дополнительное образование. Однако если работать и продолжать учиться, у человека практически не остается свободного времени. Но оно необходимо — на личную жизнь, отдых, расширение кругозора или хотя бы на занятия, входящие в сферу интересов, но не имеющие отношения к профессии.

Современный мир многомерен, одна область научного знания легко пересекается, внедряется в другую. А ограниченность интересов мешает двигаться вперед. Поняв, что нужно постоянно совершенствовать свои навыки и умения, обществу предстоит шагнуть, если хотите, в следующий этап своего интеллектуального развития — научиться мыслить широко и разносторонне. Будущее — за эрудитами.

Все для работы

Каждый третий россиянин считает: чтобы получать больше денег, нужно постоянно учиться, — говорится в исследовании сервиса по поиску работы. Чаще других считают, что обучение важнее трудоголизма и целеустремленности, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, живущие в мегаполисах. У них в приоритете курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, а также по развитию управленческих и коммуникативных навыков.

А в недавнем опросе Всероссийского центра общественного мнения потребность в дополнительном обучении признали 72 процента респондентов. Причем, согласно социологическому исследованию, проведенному в рамках проекта «Мониторинг экономики образования», за последние пять лет число взрослых граждан нашей страны (от 30 до 65 лет), проявляющих инициативу к самостоятельному обучению, увеличилось с 21 до 37 процентов. Повышение требований со стороны работодателя и изменения на рынке труда аналитики называют главными мотиваторами к освоению новых навыков.

Кстати, особый интерес к самообразованию в нашей стране наблюдался в период самоизоляции: около 60 процентов россиян в опросе на платформе онлайн-рекрутинга сообщили о том, что они осваивают новые компетенции и стараются расширить свои знания в уже имеющейся у них специальности.

— Страх потерять работу многих заставил включиться в самые разные образовательные проекты, — говорит эксперт по трудоустройству Антон Савичев. — Онлайн-платформ всевозможных курсов в интернете не счесть, а количество пользователей на некоторых из них в прошлом году выросло в восемь раз. Особая популярность, естественно, у обучающих программ, связанных с инновационными цифровыми технологиями, это отмечают сами организаторы площадок онлайн-образования. Что вполне понятно: профессии, востребованные даже в кризис, пользуются повышенным спросом.

То, что хорошо оплачиваемая работа стала стимулом для самообразования, конечно, неплохо. Если бы не одно но: на фоне узконаправленного получения знаний, по мнению экспертов, общий уровень знаний граждан нашей страны стремительно снижается.

— У нас в стране часто проводят дни самой разной грамотности — финансовой, компьютерной, по русскому языку и так далее, — говорит кандидат педагогических наук Елена Кустинова. — И в них люди демонстрируют блестящие знания. Но только участвуют в тестировании в основном те, кому интересны темы, предметы, по которым оцениваются знания. Думаю, если вопросы задавать из разных научных областей, результаты окажутся ниже среднего.

Международная школа креативных технологий TUMO / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперт, к слову, права. Три года назад социологи «Левада-центра» провели тестирование россиян на знание научных данных из школьной программы. Высокий уровень научной грамотности продемонстрировали всего 9,5 процента, а более половины участников правильно ответили всего на 3 вопроса из 6 разных тестов.

Узкий профиль

Казалось бы, чем плохо быть профессионалом в какой-то одной сфере? И хорош же тот специалист, который постоянно повышает квалификацию, не упускает возможности приобрести новые навыки и умения. Для работодателя такой работник на вес золота!

— Проблема в том, что общая тенденция все время учиться спровоцировала путаницу в понятиях «самообразование» и «саморазвитие», — комментирует кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — В первом случае речь идет о самостоятельном приобретении багажа знаний, отвечающих, кстати, не только профессиональным, но и личным интересам. А саморазвитие — это работа над собой, формирование в себе таких качеств, которые определяют наши поступки, действия, характер, поведение, навыки коммуникации.

Самообразование помогает, например, молодым достичь определенного статуса в обществе, построить карьеру, а людям пожилым — не утратить жажду жизни. Задача саморазвития в другом — оно создает и обогащает наш внутренний мир, помогает каждому определить для себя главные нравственные ценности. В школах, вузах и на всевозможных обучающих курсах научиться, как мне кажется, этому нельзя. Здесь важен внутренний диалог. А вот насколько богатым духовно он будет, во многом зависит от широты ваших интересов и, соответственно, готовности к не однобокому, а разностороннему образованию. Стать суперпрофессионалом совсем не значит стать хорошим человеком.

Суть разницы в этом. К сожалению, увлекшись первым, мы часто забываем о втором, не менее важном аспекте человеческой жизни. Получать знания исключительно в какой-то одной области — значит ограничивать свое мышление, что, в свою очередь, неизбежно будет мешать саморазвитию.

То, что узость интересов негативно сказывается не только на личностном, но и карьерном росте, утверждают и западные ученые. Известный американский изобретатель, философ, математик и писатель Бакминстер Фуллер еще в конце XIX века предупреждал, что узкая специализация — отнюдь не путь к карьерному росту, а к тому, что «человечество окажется лишено всестороннего понимания». А по мнению англичанина, члена Королевского литературного общества и философа Алена де Бэттона, «мы принимаем неверные решения, потому что смотрим на ситуацию только с одной стороны».

— Односторонность знаний неизбежно провоцирует стереотипное мышление, — объясняет психолог Илья Суровцев. — Зацикленность на чем-то одном создает жесткие рамки предрассудков и исключает творческое мышление. Как раз то, без чего, по сути, невозможен прогресс.

Свежий взгляд, любая инновация — это риск. Мыслящий узко его не приемлет, поскольку исключает вариативность действий, развития событий. Собственно, именно поэтому работодатели все чаще в требованиях к соискателям упоминают креативность. Новая реальность нуждается в людях-творцах, если хотите, а не в послушных исполнителях. А для любого творчества необходим интерес. И чем шире его круг у человека, тем больше у него шансов добиться успехов в жизни.

Жажда знаний

Сегодня современные ученые все чаще высказывают мнение, что человеку XXI века необходимо не только постоянно совершенствовать уровень образования в профессиональной сфере, но и расширять свой кругозор, не забывая при этом ориентироваться на свои интересы.

— Как известно, учеба из-под палки редко приносит плоды, — комментирует философ Андрей Чагаровский. — И если дело, которым ты занимаешься, в принципе не нравится, сколько бы курсов повышения квалификации ты ни прошел, больших высот все равно не добьешься. Потому что в основе любого развития лежит интерес, неразрывно связанный с достижениями. Например, роботы-хирурги, которые уже сегодня проводят сложнейшие медицинские операции, вряд ли могли быть изобретены людьми, равнодушными к процессу создания.

Фото: mii.mosreg.ru

И сфера их интересов наверняка распространялась не только на инженерию, инновационные технологии, но и медицину, биологию, анатомию как минимум.

Кстати, одна из главных претензий экспертов к современной системе образования заключается именно в том, что финальные оценки полученных знаний в школе не определяют уровень кругозора, а, напротив, ориентируются на узкий круг интересов.

— Ни для кого не секрет, что, выбирая предметы для сдачи ЕГЭ, старшеклассники исходят из того, что им лучше дается, к чему душа лежит, — говорит психолог Людмила Федотова. — Соответственно, остальные школьные дисциплины оказываются как бы в стороне и изучаются поверхностно.

Именно это часто провоцирует в дальнейшем узость взглядов, нежелание оглянуться вокруг и увлечься чем-то совсем новым. Ведь кругозор — буквально означает расширение видимости. Чем большими сферами науки и жизни человек интересуется, тем глубже он мыслит, гармоничнее развивается духовно, лучше понимает происходящее, ориентируется в действительности и, в конечном счете, яснее видит будущее. История доказывает: все великие открытия сделаны людьми эрудированными, с богатым спектром самых разных знаний и интересов. Не говоря уже о том, что люди, имеющие разносторонние знания, в большей степени способны к коммуникации, им проще общаться на любые темы, а значит, легче социализироваться, налаживать деловые и личные отношения.

В наше время — это серьезный бонус к тому, чтобы стать успешным. Конечно, получить хорошее образование и совершенствовать в дальнейшем свои знания очень важно. Но без живого интереса ко всему, что происходит вокруг, жизнь все равно будет пресной и однообразной. Радоваться познанию нового, неизведанного, любопытствовать и размышлять, анализировать и выходить за рамки обыденного — навыки, которыми уж точно не стоит пренебрегать.

Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

КАК У НИХ

— В США самообразование чаще направлено на здоровый образ жизни и профилактику заболеваний: 40 процентов американцев охотно изучают йогу и всевозможные методы тренировок. Чтение занимает третье место в перечне любимых развлечений жителей США, уступая походам в рестораны и приему гостей.

— Для англичан определяющую роль в саморазвитии играет не полезность, а интересность. По статистике, более 90 процентов студентов университетов выбирают во время учебы элективные курсы, не связанные с профилем получаемого образования.

— В Италии рассматривают саморазвитие как нечто нежеланное, но необходимое: 72 процента респондентов, отвечая на вопрос, когда они что-либо самостоятельно изучали в последний раз, признались, что это было связано с проблемами, к которым они были не готовы. Среди причин были названы сложные рабочие задачи, а также поломка бытовой техники или автомобиля.

— В Индии самостоятельное изучение какой-либо темы считается обязательным атрибутом успешного человека. 81 процент индусов считают, что успех на личном и профессиональном поприще зависит от того, насколько ты разносторонняя личность.

— В Германии саморазвитие не слишком популярно. Среди работающего населения страны лишь 36 процентов посещали курсы повышения квалификации или изучали материалы для работы самостоятельно.

ЦИТАТА

Дмитрий Лихачев ( 1906–1999), академик АН СССР, доктор филологических наук, культуролог, искусствовед:

— Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами.

ЦИФРА

7 миллионов россиян в возрасте от 25 до 64 лет, согласно социологическим опросам, непрерывно учатся.

РЕПЛИКА

Важен личный интерес

Ирина Швагер, педагог школы раннего развития:

— В нас с детства заложен исследовательский интерес, через него мы познаем мир. Стремясь получить дополнительное образование, люди руководствуются разными задачами. Одни просто любят коллекционировать образование, увлекаясь самим процессом обучения. Зачастую таким людям неважно, что изучать. Другие стремятся освоить новые знания, касающиеся их профессиональных навыков. Третьи просто занимают свободное время и ищут хобби. Но однозначно утверждать, что дополнительное образование влияет на общий интеллектуальный уровень человека, я бы не стала.

Люди, которые постоянно учатся чему-то новому, конечно, расширяют свой кругозор. Но бывает и по-другому: человек так активно занимается карьерой, совершенствуясь в профессии, что становится очень узким специалистом только в одной области знаний. Это его, конечно, интеллектуально ограничивает. Если говорить о детях, то для них выбор дополнительного образования обычно определяется родителями: взрослые хотят, чтобы они были разносторонне развиты и выбрали свой путь во взрослую жизнь.

Научить учиться можно любого, но делать это нужно с умом: важно понять, что процесс познания чего-то нового, погружения в незнакомую тему должен приносить радость. Если же человеку с детства говорить, что ты получишь хорошую оценку, только если что-то вызубришь, толку от этого не будет, желание учиться неизбежно пропадет. И со взрослыми так: в получении знаний важен личный интерес. Учиться можно и нужно в любом возрасте, но только с удовольствием.

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