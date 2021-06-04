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Экоквест «По следам человека» пройдет в парке «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Экоквест «По следам человека» пройдет в парке «Царицыно»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей-заповедник «Царицыно» приглашает москвичей и гостей столицы 5 июня принять участие в экологическом квесте «По следам человека». Мероприятие приурочено к празднованию Дня защиты детей.

Участники игры-бродилки совершат путешествие и узнают, кто и когда спроектировал царицынский парк, построил парковые павильоны в самых интересных местах, запрудил речки и образовал каскад из трех прудов, а также какие перепады высот есть в Царицыне и какая наибольшая глубина в Верхнем Царицынском пруду.

Участие в мероприятие бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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