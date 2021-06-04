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Психолог посоветовала родителям подготовиться к провалу ребенка на экзаменах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог посоветовала родителям подготовиться к провалу ребенка на экзаменах

Елена Фролова

Общество

Выпускные экзамены часто становятся серьезным психологическим испытанием для школьников и их родителей. Чтобы не понести в этот период серьезных потерь, нужно правильно настроиться и быть готовым к любому результату, заявила практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева.

— Лучше всего говорить об экзаменах как об определенном жизненном этапе, который, как и остальные ступени нашего пути, можно пройти более или менее успешно, — объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что иногда родители так упирают на важность экзамена, что для ребенка это становится в некотором смысле финальной точкой и он не понимает, что за ней тоже что-то есть. По словам психолога, папы и мамы должны для себя подготовить план «Б» на тот случай, если результат экзамена не будет соответствовать их ожиданиям, отмечает «Радио 1».

— Родитель должен понимать, что он может сделать, если школьник сдаст или провалит экзамен, — добавила Елена Лосева.

Она посоветовала психологически подготовиться к последнему, чтобы в важный для сына или дочери момент папа и мама могли сохранить взрослую позицию и не обвинять детей.

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