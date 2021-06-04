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Эксперты рассказали, что нужно есть перед экзаменами
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, что нужно есть перед экзаменами

Илья Ашуров

Общество

В период экзаменов важно соблюдать правильную диету. Необходимо употреблять в пищу те продукты, которые повышают концентрацию и стимулируют работу мозга. Диетологи рассказали, какие продукты стоит включать в свой рацион во время экзаменов.

В указанный период рекомендуется меньше потреблять продукты с высоким содержанием сахара: конфеты, шоколад и печенье. Подобная пища дает кратковременную энергию, но после ее расходования наступает обратный эффект — своего рода «заторможенность». Кроме того, следует отказаться от жирной пищи, так как она плохо переваривается при стрессе. Например, лучше не употреблять в качестве перекуса чипсы.

Лучшими компонентами «экзаменационной диеты» будут продукты с содержанием глюкозы. Именно этот элемент является источником энергии, в которой нуждается организм в моменты сильной нагрузки мозга. Глюкоза есть в продуктах с высоким содержанием углеводов: в хлебе, макаронах и хлопьях для завтрака.

— Не надо одновременно готовиться к экзамену и обедать или перекусывать. Для еды нужно отвести отдельное время. Также необходимо выделять время для занятий спортом и общения с друзьями. Это снимет стресс, — предупредили специалисты.

Также диетологи призвали руководствоваться простым принципом: держать под рукой бутылку с водой. Дело в том, что научные исследования показали: у детей лучше усваивается новая информация, а также повышается концентрация, когда они пьют достаточное количество воды. Но стоит избегать напитков с высоким содержанием сахара, также не стоит злоупотреблять чаем и кофе: частое употребление этих напитков может перегрузить нервную систему. Хорошо стимулирует мозговую активность отвар тмина.

Без опаски и с пользой для организма, особенно во время экзаменов, можно употреблять свежие фрукты, ягоды и овощи. К этой группе также можно добавить сухофрукты и орехи.

— Накануне экзамена лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием крахмала: макароны, рис, картофель, хлеб. Они помогут спокойно спать. Также хорошему сну поспособствует стакан теплого или холодного молока, — рассказали специалисты.

Утром перед экзаменом следует есть белковую пищу и клетчатку. Например, яйца, овсянку или гренки с медом. При отсутствии аппетита желательно употребить в пищу хотя бы несколько бананов или выпить фруктово-молочный коктейль, сообщает 5-tv.ru.

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