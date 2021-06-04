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Вероника Скворцова рассказала о плотном сотрудничестве ФМБА с Подмосковьем
Фото: roscongress.org / Евгений Реутов

Вероника Скворцова рассказала о плотном сотрудничестве ФМБА с Подмосковьем

Елена Фролова

Здоровье

Московская область ведет тесное сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Во время пандемии именно оно взяло на себя плановую медицинскую помощь в одной из подмосковных больниц. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

— У нас существует плотное взаимодействие с регионом. Есть стратегические объекты, находящиеся в регионе. В сотрудничестве мы видим стремительное развитие за последние несколько лет. Приведу пример, как мы работаем в Одинцовском округе, — поделилась Вероника Скворцова.

По ее словам, во время пандемии COVID-19 возникла необходимость развернуть несколько госпиталей для зараженных коронавирусом пациентов. В итоге в четырех учреждениях ФМБА принимали жителей Московской области. Благодаря взаимодействию с Одинцовской центральной районной больницей агентство смогло взять на себя оказание плановой медпомощи, отмечает телеканал 360.

Как пояснила Вероника Скворцова, наряду с рутинной работой планируется расширить спектр взаимодействия в области исследований и создания медицинских препаратов.

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Вероника СкворцоваМосковская областьФМБА
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