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Beat Film Festival пройдет в Музеоне
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Beat Film Festival пройдет в Музеоне

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы в парк «Музеон», где с 8 июня начинается Beat Film Festival. Зрителям представят новые российские и зарубежные документальные фильмы. Фестиваль продлится до 16 июня.

В фильме открытия «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» основатель арт-группы «Медицинская герменевтика» и автор психоделического романа «Мифогенная любовь каст» Павел Пепперштейн расскажет о себе.

В афише представлены следующие фильмы: «Приют», «Исследователи», «Помощь», «Что-то вроде рая» и «Музыка, которой я еще не знаю», а также конкурсные программы «Мечтатели», «Искатели», «Единомышленники».

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте «Москино».

Читайте также: «Москино» откроет летние кинотеатры в парках «Фили» и «Сокольники» 5 июня

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