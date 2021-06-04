Симпл-димпл и поп-ит: психолог объяснила популярность антистресс-игрушек

Фото: Вечерняя Москва

Возросший спрос на игрушки-антистресс связан с ростом тревоги и стресса у россиян. На фоне пандемии COVID-19 и ее последствий распространенность тревожных расстройств выросла на 45% за последние полтора года. Поэтому люди ищут простой и эффективный способ справиться с негативными эмоциями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, президент Международной ассоциации экспертов по неврозу, член American Psychological Association, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мария Мазурина.

— Симпл-димпл и поп-ит — антистресс-игрушки последнего поколения. Изначально они были разработаны как средство развития мелкой моторики у детей. Получили широкое распространение через социальную сеть Тик-ток, основными потребителями контента которой являются школьники. Резкий рост продаж таких игрушек пришелся на май 2021 года. Именно в это время возрастает уровень стресса у школьников на фоне сдачи экзаменов, — уточнила психолог.

По словам Мазуриной, действие игрушки-антистресс основано на отработке мышечного напряжения, которое возникает во время стресса. Точечные движения с характерным звуком способствуют переключению внимания с тревожащих мыслей и погружают человека в некое трансовое состояние. А это благотворно влияет на эмоциональный фон.

— Популярность антистресс-игрушек симпл-димпл и поп-ит обеспечивает и момент геймификации, которая сейчас используется во многих сферах: начиная от обучения, заканчивая медициной. Такие игрушки позволяют проработать стресс в игровой форме. Стоит отметить, что яркие цвета, в которые они окрашены, также благотворно влияют на настроение человека, — заключила собеседница «ВМ».

Она добавила, что эти игрушки-антистрессы часто сравнивают с пупырчатой пленкой, но именно яркость и мобильность делают их массовым продуктом. Чего не скажешь об объекте сравнения, пупырчатую плетку используют для снятия напряжения, скорее, в единичных случаях.

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