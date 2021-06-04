Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Симпл-димпл и поп-ит: психолог объяснила популярность антистресс-игрушек
Фото: Вечерняя Москва

Симпл-димпл и поп-ит: психолог объяснила популярность антистресс-игрушек

Юлия Евграфова

Общество

Возросший спрос на игрушки-антистресс связан с ростом тревоги и стресса у россиян. На фоне пандемии COVID-19 и ее последствий распространенность тревожных расстройств выросла на 45% за последние полтора года. Поэтому люди ищут простой и эффективный способ справиться с негативными эмоциями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, президент Международной ассоциации экспертов по неврозу, член American Psychological Association, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мария Мазурина.

— Симпл-димпл и поп-ит — антистресс-игрушки последнего поколения. Изначально они были разработаны как средство развития мелкой моторики у детей. Получили широкое распространение через социальную сеть Тик-ток, основными потребителями контента которой являются школьники. Резкий рост продаж таких игрушек пришелся на май 2021 года. Именно в это время возрастает уровень стресса у школьников на фоне сдачи экзаменов, — уточнила психолог.

По словам Мазуриной, действие игрушки-антистресс основано на отработке мышечного напряжения, которое возникает во время стресса. Точечные движения с характерным звуком способствуют переключению внимания с тревожащих мыслей и погружают человека в некое трансовое состояние. А это благотворно влияет на эмоциональный фон.

— Популярность антистресс-игрушек симпл-димпл и поп-ит обеспечивает и момент геймификации, которая сейчас используется во многих сферах: начиная от обучения, заканчивая медициной. Такие игрушки позволяют проработать стресс в игровой форме. Стоит отметить, что яркие цвета, в которые они окрашены, также благотворно влияют на настроение человека, — заключила собеседница «ВМ».

Она добавила, что эти игрушки-антистрессы часто сравнивают с пупырчатой пленкой, но именно яркость и мобильность делают их массовым продуктом. Чего не скажешь об объекте сравнения, пупырчатую плетку используют для снятия напряжения, скорее, в единичных случаях.

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, как выбрать безопасные антистресс-игрушки

мнение психологапопулярностьигрушка-антистресс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте