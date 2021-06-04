«Как булку пожевать»: диетолог рассказал о вреде лапши быстрого приготовления

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Быстрый темп жизни в мегаполисе заставляет человека все делать быстрее, тогда как времени практически ни на что не хватает. Поэтому люди все чаще стали выбирать еду быстрого приготовления. Что опасного таится в подобном питании, рассказал диетолог Алекс Плато.

Большую часть недоверия медиков вызывает лапша быстрого приготовления. Основные ее плюсы заключаются в дешевой стоимости, малой затрате времени на приготовление и вкусе. Однако минусов гораздо больше.

— Главная проблема заключается в том, что человек при желании быстро удовлетворить голод, ест эту лапшу и думает, что удовлетворил потребности организма, — пояснил диетолог.

А на самом деле от такой пищи он получает лишь углеводы, без белков. Это можно сравнить с тем, что человек просто пожевал буханку белого хлеба, утверждает медик. По его словам, это не приносит пользы организму, а лишь благоприятствует образованию лишнего веса и вызывает метаболический синдром. Чувство голода снова возвращается спустя час после употребления такой лапши, передает «Общественная служба новостей».

Не менее вредными, по мнению Алекса Плато, являются каши быстрого приготовления, мюсли и наггетсы.

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