Эксперт рассказала, полезен ли растворимый кофе

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Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, что таит в себе растворимый черный напиток, а также об опасности его употребления.

— По правилам, обычный кофе должен кипеть 27 секунд. Столько времени нужно для того, чтобы он дошел до кондиции. А для получения растворимого напитка производители кипятят его от пяти до девяти часов, — пояснила эксперт.

За это время происходит процесс уваривания. В этот период исчезают все полезные вещества. В результате, по словам Тихоновой, получается «муть», которую высушивают. Так получается растворимый кофе.

Она также добавила, что подобный напиток нельзя называть кофе, отмечает Nation News.

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