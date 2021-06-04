Жителям Подмосковья рассказали, как в регионе развиваются возможности для молодежи

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Представители платформы «Россия — страна возможностей» ведут тесное взаимодействие с Московской областью. В Подмосковье более 200 тысяч человек стали участниками различных проектов. Подробно об этом рассказал директор организации Алексей Комиссаров.

Днем ранее, 3 июня, платформа подписала соглашение о сотрудничестве с губернатором региона Андреем Воробьевым.

— Мы уже ведем плотное взаимодействие областью. К нашим проектам присоединились 240 тысяч жителей Подмосковья. Из них тысячи стали лучшими, — пояснил Комиссаров.

По его словам, в списке победителей есть те люди, которые получили предложения о работе в правительстве региона или областных организациях. При этом еще более важным, по мнению спикера, является то, что молодежь получает навыки и компетенции, полезные не только им, но и компаниям, где они работают, отмечает телеканал 360.

— Современной ценностью являются именно люди. Чем они компетентнее и способнее, тем лучше результаты в экономике и других областях деятельности, — добавил Комиссаров.

По его словам, на платформе реализуется множество проектов, нацеленных на молодежь. Самому младшему участнику восемь лет. Хотя программа не предусматривает ограничений по возрасту. Например, в проекте для блогеров есть участница, которой 89 лет.

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