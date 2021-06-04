Фестиваль «ЛеТатлин» пройдет в Долине реки Сетунь
Галерея XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» и Мосприрода 6 июня приглашают жителей и гостей столицы принять участие в Фестивале авторских воздушных змеев «ЛеТатлин». Форум пройдет на территории природного заказника «Долина реки Сетунь»,
Создание воздушных змеев — старинное занятие жителей Востока и Запада, ставшее искусством. Изображение, нанесенное на поверхность простейшего летательного аппарата, является по существу картиной, запущенной в небо.
Участие в фестивале бесплатное, сообщается на сайте объединения.
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