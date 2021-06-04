Проект THEATRUM пригласил москвичей в «Новый Манеж»

Фото: Анна Быкова

В «Новом Манеже» с 5 по 9 июня пройдет проект THEATRUM, посвященный взаимодействию музеев и театров.

Форум состоит из трех частей: лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов, фестиваля уже реализованных музейно-театральных постановок и деловой программы.

Посетителям фестиваля предстоит увидеть проекты, созданные на стыке музейных, экспозиционных и сценических, перформативных практик.

12 музейно-театральных проектов и три «места силы» включены в единую экспозицию, показаны через документацию и презентационные материалы, а также во время встреч с создателями.

Гостям форума также будет предложено увидеть два музейно-театральных проекта с зарубежными художниками на музейных площадках Москвы, предлагающие новый взгляд на перформанс в музее. Николя Силянс (Швейцария) создал перформанс «Покорение» в Московском планетарии с непрофессиональными артистами-любителями, а Юлиан Вебер (Германия) показывает перформанс «Дуэты с абстракцией», суть которого — коммуникация с четырьмя произведениями из коллекции Московского музея современного искусства.

В программу фестиваля приглашен новый спектакль Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus «Вещественные доказательства», поставленный Борисом Павловичем и Ксенией Перетрухиной.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

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